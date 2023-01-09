Казанское метро перевезло в праздники на 24% больше пассажиров, чем в 2022 году

В эти новогодние праздники число пассажиров казанского метро оказалось на 24% выше, чем в прошлом году. Так, с 1 по 8 января, услугами метрополитена воспользовались 473 010 пассажиров, сообщает «Метроэлектротранс».

«За такой же период 2022 года казанским метро воспользовались 380 814 пассажиров», – добавили в МУП.

Из-за большого пассажиропотока в течение 10 дней — с 21 по 31 декабря — курсировал дополнительный электропоезд. В часы пик на линию выходило 10 составов, которые курсировали с интервалом 5 минут 33 секунды.

«Метрополитен возобновляет прежнюю работу и переходит на 9 составов в час-пик, с интервалом 6 мин 10 сек», — добавили в «Метроэлектротрансе».