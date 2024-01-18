Казанское метро перевезло более 35,5 млн пассажиров в 2023 году

За предыдущий год услугами казанского метро воспользовались 35 540 823 пассажира. Об этом рассказал «Метроэлектротранс».

По данным предприятия, за сутки метрополитен обслуживает свыше 130 тысяч пассажиров. Причем эта цифра ежегодно увеличивается.

«Метро — это один из самых популярных и широко используемых видов общественного транспорта в городах — миллионниках. Оно обеспечивает быструю и удобную перевозку людей, разгружает дороги от автомобилей и сокращает время в пути», — говорится в телеграм-канале «Метроэлектротранса».