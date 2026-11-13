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Происшествия 13 ноября 2026 11:37

Казанское кафе «Рыжий рак» закрыли из-за антисанитарии

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Казанское кафе «Рыжий рак» закрыли из-за антисанитарии

На 30 суток закрыто кафе «Рыжий рак», расположенное на Лево-Булачной в центре Казани. Такое решение принял суд исходя из материалов проверки Роспотребнадзора.

Ведомство выявило нарушения санитарного законодательства. Так, место накопления твердых коммунальных отходов не оборудовано твердым покрытием, а также ограждением с трех сторон высотой не менее метра, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Кроме того, контейнер размещен непосредственно на асфальте, отсутствует специальная площадка для накопления твердых коммунальных отходов. Отсутствуют документы, подтверждающие срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.

Помимо этого, сбор отходов в производственном помещении осуществляется в незакрываемые и неподписанные емкости совместно с пищевыми отходами. Отсутствует металлическая сетка в месте выхода вентиляционного отверстия в санузле для посетителей, не проведены мероприятия по дератизации.

Хозяин кафе может подать ходатайство в суд о досрочном прекращении приостановления деятельности, если все нарушения будут устранены, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

#кафе #раки #управление роспотребнадзора по рт
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