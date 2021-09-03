Казанское «Динамо» заняло четвертое место на турнире в Ульяновске

В Ульяновске завершился традиционный предсезонный турнир по хоккею с мячом. Казанское «Динамо-Ак Барс» финишировало на четвертом месте.

После разгрома от столичного «Динамо» (1:13) во второй встрече турнира казанцы обыграли дубль местной «Волги» – 9:5. По итогам предварительного этапа в группе «А» места распределились так: «Водник» – 6 очков, «Волга» – 3 очка, «Водник-2» – 0, в группе «Б»: «Динамо-Москва» – 6, «Ак Барс-Динамо» – 3, «Волга-2» – 0.

Сегодня дербышинская команда завершила свое участие в турнире матчем за третье место со своим главным историческим соперником – местной «Волгой».

Хозяева доминировали на льду большую часть времени, выиграв первый тайм со счетом 3:1. Когда после удачной подачи углового счет стал 7:3 показалось, что игра сделана. Но два реализованных Рамилем Ибрагимовым пенальти обеспечили нервную концовку – 8:6 на последней минуте. Однако счет более не изменился, ульяновцы заняли третье место, казанцы – четвертое.

В финальной встрече позднее сыграли «Динамо» (Москва) и «Водник» (Архангельск).