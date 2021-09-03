Волейболистки казанского «Динамо» стартовали на турнире в Туле с победы

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» сегодня сыграл первый матч на традиционном предсезонном турнире в Туле на приз губернатора области. Казанские волейболистки обыграли одноклубниц из Краснодара со счетом 3:2.

В первой партии после ровного начала казанки чуть вырвались вперед — 8:11, но не сумели нарастить преимущество. Кубанки перехватили инициативу — 11:11, 15:12 и уверенно довели эйс до победного для себя конца, 25:16.

Во втором сете казанки сыграли очень уверенно, 2:6. Лишь в середине партии краснодарки приблизились в счете вплотную — 7:8, но и только. «Динамо-Ак Барс» реже ошибалось и чаще попадало, заслуженно взяв этот сет, 16:25.

В третьей партии лишь до середины шла равная борьба — 12:13, после чего за счет превосходства на блоке южанки перехватили инициативу, заслуженно победив в сете, 25:19.

Четвертый сет казанки начали уверенно, 1:5. Но опять кубанки игру выровняли и вышли вперед — 14:10. Но настал момент, когда казанки после двух эйсов вернули матчу интригу, изменив счет с 20:12 на 20:17, 23:23, вся борьба началась вновь. И в нервной концовке удача улыбнулась казанкам, 26:28.

На тай-брейке предсказуемо развернулась ожесточенная борьба — 5:5. Но после эйса опытнейшей Ирины Королевой «Динамо-Ак Барс» вырывается вперед — 5:7, 7:10. Все, остановить команду Ришата Гилязутдинова было уже невозможно, хотя борьба шла до последнего — 13:15. Волевая победа казанок в первом контрольном матче межсезонья после двух с половиной часов упорной борьбы.

Завтра казанки сыграют с хозяйками турнира – «Тулицей».

«Динамо» (Краснодар) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 2:3 (25:16, 16:25, 25:19, 26:28, 13:15).