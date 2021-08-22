Казанское «Динамо» продолжает лидировать в чемпионате России по хоккею на траве

Казанское мужское «Динамо-Ак Барс» после двух побед над столичным ЦОП в гостях уверенно держится на первом месте чемпионата страны по хоккею на траве.

В минувшем туре казанцы дважды обыграли в Москве ЦОП Москомспорта, сначала со счетом 5:0, а затем 5:2. После 16 матчей в активе «Динамо-Ак Барс» стало 44 очка.

Преследует лидера «Динамо» из Электростали, у которого 39 очков. В следующем туре 27-28 августа на своем поле казанцы сыграют с «Динамо-Строителем» из Екатеринбурга. Всего в турнире участвуют пять команд.