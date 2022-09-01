Казанское «Динамо-Ак Барс» усилилось двумя волейболистками из Доминиканы

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» подписал контракты с двумя игроками сборной Доминиканской Республики – доигровщицей Бетанией де ла Крус, а также диагональной Гайлой Гонсалес.

Стоит отметить, что Де ла Крус уже играла в казанском «Динамо» в сезоне-2019/20. В составе команды она завоевала Кубок России и стала чемпионом страны. В свою очередь, Гонсалес ранее защищала цвета доминиканских и турецких клубов.

Обе волейболистки в составе сборной Доминиканской республики стали победительницами Панамериканского кубка, который проходил в Мексике в конце августа. В финале сборная Доминиканской Республики обыграла колумбиек со счетом 3:1, а де ла Крус и Гонсалес принесли своей команде в общей сложности 38 очков. Бетания была признана лучшей доигровщицей и подающей турнира, а Гайла стала лучшей диагональной.

Доминиканки присоединятся к «Динамо-Ак Барс» после выступления на чемпионате мира, который пройдёт с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.