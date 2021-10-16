Казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло чемпиону страны

В первом домашнем матче чемпионата России по волейболу среди женщин казанское «Динамо-Ак Барс» сегодня принимало действующего чемпиона страны калининградское «Динамо». Со счетом 3:0 уверенно победили гости.

Встреча проходила в Малом зале Центра волейбола. Соперницы подошли к очной встрече с двумя победами в первых двух турах. В первой партии лучше стартовали гости, которые вели в счете с минимальным преимущество. Но вскоре хозяйки выравняли игру — 6:6. Однако очень скоро чемпионки вновь ушли вперед — 9:11. И снова динамовки догнали калининградок — 12:12. И все же игровой перевес гостей был очевиден, они без особых усилий переломили ход партии, выиграв ее уверенно, 17:25.

Во втором сете картина игры кардинально не поменялась. Вновь ровное начало — 5:5, 10:10. Пару раз казанки вырывались вперед на пару очков. После чего калининградки снова переломили ход матча. Был момент, когда после эйса Татьяны Кадочниковой интрига вроде бы возродилась — 18:19. Но и на этот раз «Локомотив» смог дожать хозяек — 21:25. Нельзя не признать, что не летит подача у «Динамо-Ак Барс».

В третьей партии вновь равное начало — 10:10. И далее как по написанному. «Локомотив» сильнее хозяев во всех компонентах волейбола. Партия и матч за калининградками, 22:25, хотя в концовке казанки имели шанс на успех — 22:24. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (17:25, 21:25, 22:25).

В следующем туре 28 октября в Москве казанки сыграют с местным «Динамо».