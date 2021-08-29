Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло одноклубников из Екатеринбурга

Казанское «Динамо-Ак Барс» продолжает уверенно лидировать в чемпионате России по хоккею на траве.

В девятом туре казанцы дважды обыграли на своей площадке «Динамо-Екатеринбург» — сначала со счетом 4:1, а затем — 2:1. После 18 матчей в активе казанских динамовцев стало 50 очков, они продолжают уверенно лидировать в турнире с участием пяти команд.

В следующем туре на своей площадке казанцы 3-4 сентября сыграют со своим главным и единственным конкурентом — подмосковным «Динамо» из Электростали. У преследователей лидера после 16 матчей 39 очков.