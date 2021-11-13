Казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло в чемпионате волейбольной суперлиги РФ «Уралочку»

Сегодня дома казанское женское «Динамо-Ак Барс» обыграло в матче чемпионата российской волейбольной суперлиги «Уралочку» из Екатеринбурга со счетом 3:0.

В первой партии после нервного начала хозяйки вышли было вперед — 7:5, но тут же пропустили четыре очка подряд, 7:9. Динамовки глазом не моргнув вернули себе инициативу, но постепенно — 12:12, 15:15. Тут и последовал перелом. После 18:17 казанки стали отрываться благодаря мощным атакам своих легионерок, мексиканки Саманты Брисио и хорватки Саманты Фабрис. Блок — 25:19, партия.

Во второй партии упорная борьба продолжилась. Но в счете почти постоянно вели гости — 5:8, 8:10, 14:16. Только после атаки Брисио равновесие было восстановлено — 16:16. Подоспела интересная концовка — 19:19. Ключевым стал эйс Фабрис — 21:19. Уралочки боролись до конца — 22:23, но крепче нервы оказались у динамовок. Партия — 25:23.

Третий сет получился не менее ровным, нервным и упорным. Хозяйки постоянно, но не намного вели в счете, 15:11. И снова уралочки перехватили инициативу — 16:20. В концовке «Уралочка» была близка к успеху — 22:24. Но в который уже раз казанки, проявив завидное владение собой, сумели вытащить концовку — 26:24. Партия и матч.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка» (Екатеринбург) — 3:0 (25:19, 25:23, 26:24).

После шести матчей в активе динамовок стало 13 очков, третье место. В следующем туре 19 ноября в Минске «Динамо-Ак Барс» встретится с «Минчанкой».