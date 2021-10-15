Казанское «Ак Барс-Динамо» стартует в чемпионате России по хоккею с мячом 7 ноября

Стал известен календарь чемпионата России по хоккею с мячом 2021–2022 годов, он начнется 7 ноября 2021 года. В XXX юбилейном розыгрыше чемпионата страны среди мужских команд Суперлиги сыграют 14 клубов: «Динамо» (Москва), «Ак Барс-Динамо» (Казань), «Родина» (Киров), «Старт» (Нижний Новгород), «Волга» (Ульяновск), «Водник» (Архангельск), «Строитель» (Сыктывкар), «Мурман» (Мурманск), «Уральский трубник» (Первоуральск), «Кузбасс» (Кемерово), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Байкал-Энергия» (Иркутск) и «Сибсельмаш» (Новосибирск).

Команды разыграют медали в ходе двухкругового регулярного турнира, сыграв по два матча с каждым соперником (один дома, один на выезде). Регулярный чемпионат продлится с 7 ноября 2021 года по 28 февраля 2022-го. По его итогам будут определены восемь лучших команд, которые в марте 2022 года продолжат борьбу в серии плей-офф.

Казанское «Ак Барс-Динамо» начнет чемпионат России с четырех выездных туров. В первый день турнира, 7 ноября, дербышинцы сыграют в Хабаровске, 10-го числа — в Иркутске, 13-го — в Кемерове, а 16-го — в Новосибирске. Первые домашние игры «Ак Барс-Динамо» проведет 20 ноября — с ульяновской «Волгой» и 23 ноября — с нижегородским «Стартом».