Казанское «Ак Барс-Динамо» завершает подготовку к сезону

Дербышинский клуб по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» завершает подготовку к сезону в Ульяновске.

Казанцы тренируются на большом льду ближайшей к столице нашей республики арены с искусственным льдом — в ульяновской «Волга-Спорт-Арена».

В Ульяновске динамовцы провели два контрольных матча и в обоих взяли верх. Сначала была разгромлен фарм-клуб хозяйской «Волги» — «Волга-Черемшан» (10:3). А затем казанцы обыграли соперника по суперлиге мурманский «Мурман» (5:1).

Первый матч чемпионата России дербышинцы проведут 7 ноября в Хабаровске против «СКА-Нефтяника».