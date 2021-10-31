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Спорт
31 октября 2021  18:00
Cергей Гаврилов

Казанское «Ак Барс-Динамо» завершает подготовку к сезону

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Дербышинский клуб по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» завершает подготовку к сезону в Ульяновске.

Казанцы тренируются на большом льду ближайшей к столице нашей республики арены с искусственным льдом — в ульяновской «Волга-Спорт-Арена».

В Ульяновске динамовцы провели два контрольных матча и в обоих взяли верх. Сначала была разгромлен фарм-клуб хозяйской «Волги» — «Волга-Черемшан» (10:3). А затем казанцы обыграли соперника по суперлиге мурманский «Мурман» (5:1).

Первый матч чемпионата России дербышинцы проведут 7 ноября в Хабаровске против «СКА-Нефтяника».

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