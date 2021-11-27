Казанское «Ак Барс-Динамо» выиграло третий матч подряд

В очередном туре чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» победило в Сыктывкаре «Строитель» со счетом 3:2, уступая за пять минут до конца 1:2.

Одержав две подряд домашние победы после четырех поражений на выезде, казанцы приехали в Сыктывкар с хорошим настроением. Но команды подошли к очной встрече с полярными показателями: «Строитель» занимал четвертое место с 12 очками (4 победы и 2 поражения), «Ак Барс-Динамо» с 6 очками шел девятым (2 победы и 4 поражения).

В первом тайме играть пришлось в сильный снегопад, сильно затруднявший какой-либо комбинационный хоккей. Поэтому вся надежда была на забросы мяча. Первыми приспособились к снежному хоккею дербышинцы. Денис Артюшин дальней передачей вывел один на один Рамиля Ибрагимова, 0:1. Но через пять минут хозяева отыгрались, 1:1. Так и закончили первую половину встречи.

В перерыве лед почистили, играть стало проще. Территориальное преимущество по-прежнему была за хозяевами. Они и забили, эффектно с виража пробил Денис Потемин, 2:1. В концовке встречи казанцы яростно штурмовали ворота «Строителя» и добились своего. Скидка Ибрагимова, разящий удар Игоря Ларионова под планку, 2:2. Еще через две минуты гости вышли вперед, четко использовав угловой, точный удар нанес Артюшин, 2:3. Волевая победа казанцев, одержавших третью победу подряд.

«Строитель» (Сыктывкар) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 2:3 (1:1). Голы забили: Русин (24), Потемин (64) — Ибрагимов (19), Ларионов (89), Артюшин (91). Штраф: 30-30.

После семи матчей в активе казанцев стало 9 очков, седьмое место. В следующем туре 30 ноября в Кирове динамовцы встретятся с «Родиной».