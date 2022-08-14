Казанское «Ак Барс-Динамо» одержало вторую победу в Кубке России

Казанское «Ак Барс-Динамо» одержало вторую победу на Кубке России по хоккею с мячом в своей группе в Кемерово.

Сегодня дербышинцы крупно обыграли кировскую «Родину» со счетом 10:3.

У казанцев мячи забивали: Денис Артюшин – 2, Антон Шевцов, Игорь Ларионов, Данияр Самигуллин-2, Кирилл Петровский, Владислав Веселов, Антон Бубнов, Даниил Максимов. У кировчан отличились: Кирилл Литвинов, Илья Деревцов и Сергей Чистосердов.

16 августа «Ак Барс-Динамо» встретится с московским «Динамо».