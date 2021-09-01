Казанское «Ак Барс-Динамо» разгромно проиграло в первом матче турнира в Ульяновске

В первом для себя матче предсезонного турнира по хоккею с мячом Кубок «Волга-Спорт-Арены» в Ульяновске казанское «Ак Барс-Динамо» было разгромлено московскими одноклубниками со счетом 1:13. При этом шесть мячей было пропущено уже в первом тайме.

Традиционный турнир в Ульяновске пройдет в этом году в пятый раз. Первым обладателем Кубка ВСА в 2015 году стал нижегородский «Старт», затем трижды трофей завоевывала ульяновская «Волга» — в 2016, 2017 и 2019 годах. В 2018 и 2020 годах соревнования не проводились.

В этот раз турнир проходит в новом формате. Клубы Суперлиги и Высшей лиги разыграют трофей с 31 августа по 3 сентября. Если раньше в данном турнире принимали участие только профессиональные команды, то на этот раз на лед «Волга-Спорт-Арены» вышли и любители: команды трудовых коллективов региона сыграют в отдельном турнире — с 4 по 5 сентября.

В главном розыгрыше участвуют шесть команд: «Динамо» (Москва), «Ак Барс-Динамо» (Казань), «Водник» и «Водник-2» (Архангельск), «Волга» и «Волга-2» (Ульяновск). Североморцы и «Волга» составили первую группу, Казань, Москва и «Волга-2» играют во 2-й подгруппе. По итогам группового этапа состоятся решающие встречи.

Завтра во втором туре турнира казанцы сыграют с «Волгой-2».