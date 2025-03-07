Казанских водителей предупредили о перекрытии дорог на нескольких улицах города

В Казани 9 марта с 18:30 до 22:30 вводятся временные ограничения движения и парковки на некоторых улицах города. Меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ограничения будут действовать на улице Чистопольской: от улицы Бичурина до проспекта Ямашева; на проспекте Ямашева: от улицы Адоратского до Сибирского тракта; на дороге-дублере улицы Гаврилова: от улицы Чуйкова до проспекта Ямашева; на улице Академика Арбузова: от улицы Журналистов до проспекта Ямашева.

Госавтоинспекция Казани рекомендует водителям заранее планировать маршрут, соблюдать дорожные знаки и сигналы светофоров и избегать парковки в зонах ограничений.