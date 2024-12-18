Казанских водителей оштрафовали на 109 млн за неправильную перевозку грузов

В столице Татарстана в июле 2024 года заработала усовершенствованная версия системы «СитиСофт». С ее помощью за незакрытый кузов водителей оштрафовали уже на 109 млн рублей за пять месяцев. На сегодняшний день казанцы оплатили 4,2 млн рублей штрафов. Об этом на сессии Казанской городской Думы рассказал заместитель руководителя исполкома Радик Шафигуллин.

«Пока поступивших средств не так много. Это связано с отсутствием юридической практики, судебной практики, но над этим мы работаем. При этом, если раньше инспекторами 100 нарушений фиксировалось в течение двух месяцев, то сейчас 100 нарушений машина фиксирует за три дня. Наша задача — это не сбор финансовых средств. Мы хотим показать неотвратимость наказания», — отметил Шафигуллин.

Докладчик также заметил, что система «СитиСофт» может контролировать фонари, которые не горят, залежи снега, дорожные знаки, разметку, ямы на дорогах, навалы мусора. В этом году покрытие расширили с 800 до 1000 километров.

«На следующий год мы планируем расширить использование системы. На сегодняшний день уже треть остановочных павильонов находится в распоряжении рекламных компаний по итогам торгов. Соответственно, мы хотим видеть в режиме реального времени, как эти остановочные павильоны содержатся. Также и рекламные конструкции. И большой запрос от блока ЖКХ — хотим видеть снежные шапки, сосульки», — заключил Шафигуллин.

Чиновник не исключил возможности внедрения уведомлений для владельцев зданий, чтобы они своевременно принимали усилия для очистки крыш.