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Казанских школьников в игровом формате обучат основам ЖКХ
В декабре стартует интерактивный развивающий квест «Наш труд – ваш уют» для казанских школьников по основам ЖКХ. В образовательном проекте примут участие 1,5 тысяч учащихся 3-4 классов. Проект реализуется по инициативе Минстроя РТ, а также при поддержке Управления образования исполкома Казани.
По данным организаторов, во время проведения квеста ученики в игровой форме узнают о работе жилищно-коммунального хозяйства, о важности этой сферы в жизни каждого человека, о том, почему нужно беречь ресурсы и бережно относиться к работе жилищно-коммунальных служб. Также детям объяснят необходимость оплаты услуг ЖКХ, как формируются суммы к их оплате, что такое тарифы, как правильно заполнять квитанцию, как снимать показания счетчиков, почему важно вести подсчет потребленных ресурсов и многое другое.
Кроме того, участникам предложат обсудить проблемную ситуацию: что будет, если по каким-то причинам в доме не будет тепла, воды, электричества, не будут вывозить мусор и ремонтировать крышу?
«Данные игровой курс был создан с целью объяснения детям ценности труда работников ЖКХ, повышения уровня их грамотности, а также утверждения у них общих человеческих ценностей: проявление помощи родителям, уважение к труду других людей, доброта, трудолюбие. Игровой формат позволит им изучить в доступной форме такую непростую тему и заложит необходимые знания», - сказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.
В конце игры каждый ребенок получит памятку с полезной информацией по теме жилищно-коммунальных услуг, которая пригодится как детям, так и их родителям.
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