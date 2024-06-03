Казанских школьников попросили предложить новые блюда для столовых

Казанских школьников попросили предложить блюда, которые они хотят видеть в меню своих школьных столовых. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор учреждения Римма Мухамедшина.

«Вопрос пропаганды здорового образа жизни особенно актуален сейчас, так как каждый год увеличивается количество детей с диагнозом ожирение. Мы должны принять все меры профилактики нездоровых пищевых привычек и формировать культуру здорового питания», – прокомментировала она.

Эти задачи департамент решает в сотрудничестве с коллегами из Управления Роспотребнадзора по РТ, участниками «Движения первых», родительским сообществом. Подключили также и СМИ – с их помощью школьники сняли видеоролики, в которых рассказали о школьном питании и дали независимую оценку своим столовым.

«Для нас было важным получить объективную обратную связь от молодежи. Поэтому нам стало интересно, а какие блюда из разрешенных ингредиентов для школьного меню могли бы предложить сами дети. Мы запустили совместно с “Движением первых” конкурс “Моя еда в школе”», – отметила Мухамедшина.

Заявки будут принимать до начала нового учебного года. Принять участие можно, заполнив соответствующую форму.