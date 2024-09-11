Казанских школьников и их родителей пригласили на день открытых дверей в КГМУ

14 сентября в Казанском государственном медуниверситете состоится день открытых дверей. Его участниками станут учащиеся 8-11-х классов, сообщает Минздрав республики.

Председатели предметных комиссий РТ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом расскажут, как эффективно подготовиться к ЕГЭ по химии и биологии. Также гостей ожидают выступления ректора вуза Алексея Созинова и представителей профессорско-преподавательского состава. Ребята узнают об особенностях подготовки соцработников, а также о специальности «Педиатрия».

Кроме того, школьники смогут задать участникам встречи интересующие их вопросы.

Мероприятие стартует в 15.00 в актовом зале главного учебного корпуса КГМУ (Казань, ул.Бутлерова, 49).