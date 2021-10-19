Казанских самозанятых приглашают на мастер-класс по видеомонтажу

21 октября на базе Фонда поддержки предпринимательства РТ в Казани пройдет бесплатный мастер-класс для самозанятых на тему «Мобильный монтаж». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Спикером выступит режиссер монтажа, документального кино и рекламы, моушн-дизайнер Илья Зернов, который обсудит с участниками монтажные системы, профессии в сфере видео, возможности мобильного монтажа, виды видеоконтента и его стоимость, а также теоретические основы работы с видео.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.

Первые 30 зарегистрировавшихся смогут принять участие офлайн по адресу: ул.Петербургская, 28, 3-й этаж. Остальные смогут присоединиться к занятию в онлайн-формате.

Начало в 10.00.