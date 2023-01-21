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Ру Тат
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Экономика
21 января 2023  22:04

Казанских предпринимателей приглашают на тренинг по генерации бизнес-идей

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24 января в казанском Доме предпринимателя пройдет бесплатное обучение по генерации бизнес-идей. Об этом сообщает пресс-службе Минэкономики РТ.

Специалист центра «Мой бизнес» — бизнес-тренер Нина Миронова расскажет участникам о том, как найти источники для новых идей, как выбор идеи влияет на успешность проекта, а также поделится с ними практичными инструментами для оценки. 

Занятие начнется в 11.00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Присоединиться к обучению могут предприниматели, самозанятые и те, кто только планирует создать собственный бизнес.

#бизнес #тренинги
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