Казанских предпринимателей бесплатно проконсультирует Роспотребнадзор
15 февраля сотрудники Управления Роспотребнадзора по РТ проведут день открытых дверей для предпринимателей. Чтобы получить консультации специалистов, необходимо предварительно записаться, озвучив интересующий вопрос.
Запись будет вестись 13 и 14 февраля с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед – с 12.00 до 12.45) по телефону: +7(843)222-84-28.
Сами консультации пройдут с 14.00 до 16.00 по адресам: ул.Большая Красная, 30 и ул.Сеченова, 13а, сообщает пресс-служба ведомства.