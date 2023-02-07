Казанских подростков с особенностями здоровья обучат кожевенному ремеслу

В Казани стартуют курсы по кожевенному делу для подростков с особенностями здоровья в возрасте от 14 лет. Организует занятия Центр духовного и творческого развития «Перемена». Ребята на уроках познакомятся с типами кожи, научатся работать с кожевенным инструментом, строить выкройки и шить по их лекалам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Занятия будут проходить по понедельникам и средам с 10.00 до 11.30 в центре «Перемена» по адресу: ул.Кул Гали, 10. Узнать подробнее о курсах можно по номеру телефона: +7(987)069-23-27, а записаться по телефону: +7(987)416-07-20.

Чтобы присоединиться к урокам, ребенку необходимо предварительно пройти собеседование со специалистом центра.