Казанских детей с непростой судьбой поздравит Дед Мороз в погонах

В Татарстане стартовала благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Первым поздравил с наступающим Новым годом ребят, которые оказались в непростой жизненной ситуации, заместитель начальника Управления МВД России по Казани Евгений Прытков. Он вместе с дедом Морозом и Снегурочкой навестил маленькую Варвару. Семья девочки испытывает временные трудности.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Девочка подготовилась к встрече гостей – она надела красивое платье, выучила стишок и спела новогоднему волшебнику и его внучке праздничную песню. От Деда Мороза девочка получила в подарок набор для творчества и сладости. В конце визита Евгений Прытков пожелал всей семье здоровья, счастья, а Вареньку, после того как она вырастет, пригласил на службу в органы внутренних дел.

