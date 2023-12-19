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Происшествия 19 декабря 2023 09:25

Казанских автолюбителей предупредили о тотальных проверках перед Новым годом

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Казанских автолюбителей предупредили о тотальных проверках перед Новым годом

На протяжении последних лет в предновогоднее время на дорогах столицы Татарстана наблюдается увеличение интенсивности движения. В городской Госавтоинспекции рассказали о том, как будут следить за безопасностью дорожного движения в преддверии новогодних праздников.

В период с 19 по 31 декабря сотрудники Госавтоинспекции проведут специализированные мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений ПДД, влияющих на аварийность.

Будут усилены посты на дорогах города, дополнительно пройдут рейды по выявлению нарушителей ПДД. Особое внимание будет уделено любителям пьяной езды и выезда на полосу встречного движения. Самыми уязвимыми участниками дорожного движения остаются пешеходы, профилактика наездов на них, также не останется без внимания, отметили в ведомстве.

#госавтоинспекция
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