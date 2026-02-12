Казанским водителям напомнили, что грозит за оставление машины на трамвайных путях

Казанским водителям напомнили об ответственности за парковку на трамвайных путях.

Как сообщает Метроэлектротранс, непогода последних дней привела к увеличению случаев блокировки автомобилистами трамваев и троллейбусов. При этом, убрать машину требует времени, во время которого заблокированный транспорт простаивает.

Водителей призывают не оставлять машины там, где они помешают общественному транспорту. Нарушители будут платить убытки и недополученную прибыль.