Происшествия 12 февраля 2026 15:02

Казанским водителям напомнили, что грозит за оставление машины на трамвайных путях

Казанским водителям напомнили об ответственности за парковку на трамвайных путях.

Как сообщает Метроэлектротранс, непогода последних дней привела к увеличению случаев блокировки автомобилистами трамваев и троллейбусов. При этом, убрать машину требует времени, во время которого заблокированный транспорт простаивает.

Водителей призывают не оставлять машины там, где они помешают общественному транспорту. Нарушители будут платить убытки и недополученную прибыль.

#МУП Метроэлектротранс #непогода в татарстане #общественный транспорт казани
В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

12 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026