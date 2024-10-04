Казанским школьникам расскажут о роли ИИ в развитии различных отраслей России

8 октября в 14.00 в казанском лицее №131 пройдет «Урок цифры». О роли искусственного интеллекта, его влиянии на различные отрасли России, а также о том, что такое промпты, школьникам расскажет уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Республике Татарстан Булат Замалиев. Об этом сообщает Минцифры РТ.

«Новый „Урок цифры“ по промпт-инжинирингу от благотворительного фонда „Вклад в будущее“ позволит решить важную задачу формирования кадрового резерва — специалистов в области искусственного интеллекта. На „Уроке цифры“ школьникам предстоит узнать, как работать с нейросетями, а это, на мой взгляд, универсальный навык любого специалиста и основа в мире искусственного интеллекта», — поделилась замдиректора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федпроекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономия». Тема текущего сезона, который продлится до 13 октября, звучит как «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг».

В пресс-службе Минцифры Татарстана отметили, что умение работать с промптами является основой взаимодействия человека и ИИ. В настоящее время этот навык можно считать универсальным, так как он необходим для множества профессий в различных отраслях.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.