Казанским школьникам показали работу передвижной эколаборатории «Казаньоргсинтеза»

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтез»

Мобильная эколаборатория «Казаньоргсинтеза» провела анализ качества атмосферного воздуха на территории школы №130 Московского района Казани. Отбор проб воздуха прошел при участии учащихся 11-го класса.

Школьников познакомили с особенностями работы передвижного экологического поста и рассказали о том, для чего и как происходит замер параметров атмосферного воздуха.

«У "Казаньоргсинтеза" есть своя защитная зона. Это расчетное расстояние, за территорией которого все превышения загрязняющих веществ должны быть минимизированы. Мы сейчас с вами находимся за границей санитарно-защитной зоны, значит, все наши замеряемые компоненты должны быть менее предельно допустимой концентрации атмосферного воздуха. Данная лаборатория поможет нам с вами это определить. Внутри машины находятся пять газоанализаторов и два хроматографа. Машина отбирает пробы по 24 ключевым показателям: сероводород, аммиак, оксид азота, диоксид серы, углерод оксида, ароматические углеводороды и другие химические вещества», — рассказала начальник санитарно-промышленной лаборатории центральной заводской лаборатории предприятия Лилия Сиразиева.

В этот день отбор проб происходил при непосредственном участии школьников, специалисты лаборатории подробно комментировали каждое свое действие и показатели лаборатории. Учащиеся наглядно смогли убедиться в том, что воздух на территории школы чистый — все показатели в норме.

Передвижная лаборатория «Казаньоргсинтеза» в среднем отбирает пробы атмосферного воздуха три раза в сутки на границе санитарно-защитной зоны, а также при необходимости, по запросу жителей и при их участии проводит оценку качества воздуха в жилых районах рядом с предприятием. Результаты анализов становятся известны в течение часа.

Венера Сафина, классный руководитель 11 «А» класса средней образовательной школы №130 им. Героя РФ майора С.А. Ашихмина:

«Такие практические занятия очень полезны для ребят. В первую очередь, это профориентационная работа. Возможно, увидев мобильную экологическую лабораторию в деле, они тоже в будущем захотят связать свою судьбу с «Казаньоргсинтезом». К тому же они наглядно увидели, как осуществляется контроль качества атмосферного воздуха, отбор проб, задали интересующие вопросы специалистам. Многие из учеников уже знают о предприятии по рассказам своих родителей, которые работают на КОСе. И примерно десять процентов наших учащихся потом идут работать на «Казаньоргсинтез». Поэтому им это очень интересно. Спасибо «Казаньоргсинтезу», что организовывает такие мероприятия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Полина Урусова, ученица 11 «А» класса:

«Интересно было наблюдать, как отбирают пробы экологи, проводят анализы. Для меня было открытием то, что результаты уже были известны через час. Все показатели были в норме, это порадовало. Значит, сотрудники предприятия следят за чистотой воздуха».

Ольга Звягинцева, ученица 11 «А» класса:

«Очень радует, что промышленное предприятие заинтересовано в сохранении экологии, отслеживает качество воздуха, заботится о жителях, которые живут рядом. Потому что это очень важно. Это та среда, в которой мы живем. В особенности меня удивила сама мобильная лаборатория, которая оснащена современным оборудованием».