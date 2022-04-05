Казанским школьникам показали, как рождается печатная продукция

Фото: Рамиль Гали

Сегодня в одном из крупнейших полиграфических предприятий Поволжского региона — производственно-издательском комплексе «Идел-Пресс» и в государственном унитарном предприятии «Татарское книжное издательство», расположенных на одной производственной площадке, была организована экскурсия для учащихся 7-х классов казанского лицея №187.

Школьники узнали обо всех технологических процессах, которые ведутся на производстве, а также ознакомились с работой цеха допечатной подготовки, печатного, газетного, брошюровочно-переплетного и книжного цехов.

Фото: © Рамиль Гали

«Агентство „Татмедиа“ совместно с „Идел-Пресс“ активно участвуют в движении WorldSkills по линии полиграфии. Мы уже несколько лет обучаем здесь студентов КНИТУ и других вузов. Наши подопечные становятся участниками различных чемпионатов регионального, всероссийского и международного уровня; ребята завоевали уже бронзовые, серебряные и золотые медали», — рассказала первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эльвира Ахметова.

«187-й лицей — многопрофильное учебное учреждение, которое имеет у себя печатные станки и свою типографию. Мы хотим сотрудничать с данной школой. Наши специалисты могут проводить для детей ряд обучающих занятий, а на базе „Идел-Пресс“ ребята будут обучаться азам данной профессии», — добавила спикер.

Фото: © Рамиль Гали

По линии JuniorSkills в компетенции «Печатные технологии в прессе» у предприятий еще нет участников, пояснила Ахметова. Ожидается, что благодаря долгосрочному сотрудничеству 187-го лицея, других школ и «Идел-Пресс» удастся подготовить юниоров, которые будут успешно выступать на чемпионатах рабочих профессий. По окончании экскурсии школьники признались, что взглянули на производство печатной продукции другими глазами, а некоторые даже задумались о карьере в сфере полиграфии.

«Просто супер, очень все понравилось! Буквально поразили масштабы производства, — заявил учащийся 187-го лицея Амир Насибуллин. — Один станок может сравниться по размеру с трехэтажным домом! А в одном рулоне — 15 километров бумаги. Такое не может не восхищать».

Фото: © Рамиль Гали

Семиклассник Тимур Усманов хочет связать свою жизнь с книгопечатанием. «Есть желание двигаться в данном направлении. Здесь очень интересно и занимательно. Ты помогаешь другим людям читать и развиваться. Это очень благородное дело», — заметил он.

Аналогичные экскурсии регулярно проходят на казанских предприятиях. Подобные мероприятия призваны расширить кругозор школьников и облегчить им в дальнейшем выбор профессии.