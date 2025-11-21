Казанским семьям пересчитают компенсации за детсады по новым правилам с 2026 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Порядок предоставления компенсаций семьям, чьи дети посещают детские сады, обновят в Казани в 2026 году. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполкома города Рустем Гафаров.

Документ утверждает новые меры социальной поддержки для родителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады, дошкольные группы в общеобразовательных школах, а также муниципальные группы в частных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.

Компенсации начнут действовать с 1 января 2026 года.

Выплаты будут назначаться законным представителям детей с учетом среднедушевого дохода семьи. Размер компенсации определяется по установленной формуле и зависит от уровня дохода, количества детей и суммы родительской платы. Порядок учитывает категории детей до 18 лет, студентов-очников до 23 лет, а также детей под опекой и в приемных семьях.

Назначением и выплатой компенсаций займется Управление образования Исполкома Казани. Прием документов и консультирование граждан передадут специализированной организации по договору.

Для получения компенсации родители должны предоставить заявление, документы о доходах за 12 месяцев, копии свидетельств о рождении, договор с детским садом и данные об оплате присмотра и ухода. Решение будет приниматься в десятидневный срок. Компенсация назначается на шесть месяцев, после чего необходимо переоформление.

Постановление также признает утратившим силу аналогичный документ, действовавший в 2025 году. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.