Казанским метро за лето воспользовались почти 8,2 млн пассажиров

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За лето казанский метрополитен перевез 8,196 млн пассажиров, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Это на 928 тыс. больше, чем в 2022-м году, и на 780 тыс., чем в допандемийном 2019-м.

Напомним, что только за День республики и города, 30 августа, услугами казанского метро воспользовались 181 062 человека — абсолютный рекорд для этой даты.