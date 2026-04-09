Казанским медикам рассказали, как уберечь себя от обмана интернет-мошенниками

Сотрудники УМВД России по Казани рассказали медикам Межрегионального клинико-диагностического центра, как уберечь себя от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лекцию вел врио начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Казани Егор Ермаков. Он рассказал и привел примеры наиболее распространенных способов обмана, таких как фишинг, мошеннические звонки и сообщения. Особенно уязвимы к таким манипуляциям, по словам Ермакова, дети и пожилые.

Эксперт также рассказал о простых правилах, которые помогут уберечь себя от злоумышленников. Нельзя сообщать коды из сообщений посторонним. Также стоит помнить, что «безопасных счетов» не существует и если мошенники предлагают перевести деньги на специальный счет, то нужно завершить разговор.

«Ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета», – сказал Ермаков.