Общество 9 апреля 2026 14:11

Казанским медикам рассказали, как уберечь себя от обмана интернет-мошенниками

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Сотрудники УМВД России по Казани рассказали медикам Межрегионального клинико-диагностического центра, как уберечь себя от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лекцию вел врио начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Казани Егор Ермаков. Он рассказал и привел примеры наиболее распространенных способов обмана, таких как фишинг, мошеннические звонки и сообщения. Особенно уязвимы к таким манипуляциям, по словам Ермакова, дети и пожилые.

Эксперт также рассказал о простых правилах, которые помогут уберечь себя от злоумышленников. Нельзя сообщать коды из сообщений посторонним. Также стоит помнить, что «безопасных счетов» не существует и если мошенники предлагают перевести деньги на специальный счет, то нужно завершить разговор.

«Ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета», – сказал Ермаков.

#умвд россии по казани #мошенники #врачи
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Соцфонд с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату

