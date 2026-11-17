Сегодня в Казанской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова прошел премьерный показ документального фильма «Победа – в нашей крови». Участие в съемках приняли воспитанники, выпускники и преподаватели школы-интерната и других учебных заведений страны.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Наш проект поддержал президентский фонд культурных инициатив. Фильм приурочен к Году единства народов России и рассказывает о юнармейцах, кадетах, суворовцах и школьниках, мечтающих стать офицерами и служить своей Родине. В картине мы делаем акценты на том, что юному поколению необходимо знать все этапы оказания первой помощи себе и своим близким – это очень важно в любое время. Многие родители пугаются, мол, мы детей на войну готовим. Нет! Мы хотим, чтобы дети были готовы к любым непредвиденным ситуациям», – рассказал режиссер и продюсер фильма, генеральный директор кинокомпании «Созвездие кино» Алексей Егорычев.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Также в своей картине режиссер раскрывает тему патриотического воспитания и говорит о том, насколько важно любить свою Родину.

«Съемки проходили в кадетской школе-интернате имени Героя Кузнецова, в детском лагере Зеленодольского района, в Подмосковье мы снимали занятия по парашютному спорту Юнармейцев при поддержке ДОСААФ. Также съемки проходили в Московском суворовском училище. Мы показали будущих героев нашей страны – детей, которые в будущем принесут пользу нашему государству», – добавил режиссер.

Также в съемках принял участие Герой России, начальник Главного штаба Юнармии России Владислав Головин.

Алексей Егорычев рассказал, что с Татарстаном сотрудничает уже более 10 лет. Здесь он снял фильм о поисках Казанской иконы Божией Матери и о подвиге Мусы Джалиля. В ближайшее время он начнет съемки новой картины, которая будет посвящена инженерам, трудящимся в судостроении.

Участие в съемках фильма принял руководитель военно-патриотического клуба «Юный десантник» имени гвардии сержанта П. К. Клетнева на базе кадетской школы-интерната Талгат Камалеев.

«В республике 15 кадетских школ-интернатов и один кадетский корпус. Мы единственная кадетская школа, выпускник которой получил звание Героя России – это участник СВО Иван Жарский. Это учебное заведение носит имя Героя Советского Союза, он неоднократно был нашим гостем, был наставником кадет», – рассказал Камалеев.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Учится здесь 400 человек. С 2022 года более 50 выпускников стали участниками СВО, добавил руководитель клуба.

Талгат Камалеев – лейтенант запаса, ветеран ВДВ. Преподает в кадетской школе он уже 15 лет и за это время подготовил порядка 300 парашютистов. Работая здесь, он организовал музей, посвященный школе. Среди экспонатов – трофеи с СВО, которые подарили выпускники, в том числе Герой России Иван Жарский.

«Съемки фильма проходили на базе нашей кадетской школы и в нашем военно-патриотическом лагере. Этот фильм посвящен подготовке наших будущих защитников Отечества. Было очень приятно принять участие в съемках – для меня это очень почетно», – отметил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Поддержать кадетскую школу пришли и участники проекта «Первый патриот».

«Мы давно дружим и знаем, какую большую патриотическую работу проделывает школа, ее директор и руководитель клуба “Юный десантник”. Конечно же, с ребятами надо обсуждать то, что сейчас происходит в стране и в мире, нужно обязательно говорить про это. У кадет этой школы очень хорошее воспитание, и мы всегда стараемся поддержать их, часто приглашаем их к себе на мероприятия», – рассказала руководитель проекта Ирина Самолдина.

Кадеты и гости школы одними из первых увидели документальный фильм. Всероссийская премьера состоится в декабре – увидеть ее смогут все желающие.