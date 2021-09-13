Казанским бизнесменам грозит срок за аферы с производством чистящих средств на 64 млн

Алина Файзрахманова

Ново-Савиновский суд Казани начал рассматривать дело о мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб по делу следствие оценило в 64 млн рублей. На скамье подсудимых двое – 54-летний руководитель «Полимекс Импорт» Виталий Говоров и 46-летний учредитель компании «ПОИНТ» Рауль Юмакулов.

По версии следсвия, в 2017 году Юмакулов обратился к генеральному директору​ «Строительной компании „Ак Барс“» Дамиру Сафиуллину с предложением инвестировать средства в запуск производства сухих чистящих средств.

Согласно бизнес-плану, общие затраты не должны были превысить 50 млн рублей: 34 млн на оборудование, еще восемь на упаковку, оставшиеся деньги предполагалось потратить на аренду помещения и зарплату сотрудников. Бизнесмен заверял, что сразу после запуска предприятие начнет приносить большую прибыль.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сафиуллин согласился и вместе они учредили компанию «ПОИНТ», на счет которой частями были переведены требуемые средства. Бизнесмен пристально следил за ходом работ, требуя после каждого займа предоставлять отчет о потраченных деньгах.

Однако запустить производство в назначенный срок так и не удалось, более того, Юмакулов под разными предлогами просил Сафиуллина вложить в компанию еще средств.

Сегодня Сафиуллин рассказал суду, что во время одного из осмотров на производстве один из рабочих сообщил ему, что оборудование в цех поставлено не ижевской компанией «Адамант», как было указано в договорах фирмы, а собрано на кустарном производстве. Сотрудник заверил, что именно с этим связаны все неполадки с запуском работ.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сафиуллин выяснил, что компания, у которой на самом деле приобреталось оборудование, принадлежала Говорову. Встретившись с ним, бизнесмен заявил, что ему стало известно об обмане с поставкой оборудования и он собирается написать заявление в полицию.

Говоров убедил его не делать этого, предложив вместо этого продать ему свою долю в компании и переуступить право требования долга. На тот момент общая сумма займов превысила 64 млн рублей.

Сафиуллин согласился, по договору цессии права на займ были переданы компании «Полимекс Импорт», принадлежащей Говорову, с условием, что в оговоренные сроки он выплатит Сафиуллину все вложенные им средства. Однако и на этот раз своих денег Сафиуллин не дождался и обратился в правоохранительные органы.

«Как можно обвинять меня в сговоре и хищении, если я, наоборот, по просьбе человека, протянул ему руку помощи и принял на себя все обязательства», – возмутился Говоров.

Однако Сафиуллин уверен, что Юмакулов и Говоров изначально были в сговоре и планировали присвоить его деньги. Подсудимые свою вину не признали. Разбираться, что же произошло на самом деле, предстоит суду .