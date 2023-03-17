«Навигатор поступления» впервые пройдет в Казани и соберет более 30 вузов и колледжей

В Казани 26 марта пройдет всероссийская образовательная выставка «Навигатор поступления», участие в которой примут более 30 ведущих учебных заведений города и страны. Среди них — МГУ, КФУ, КГЭУ, КНИТУ-КАИ, Университет Иннополис, СПБГУ, ВШЭ и многие другие. Свои стенды также представят колледжи разных направлений подготовки — Казанский социально-гуманитарный техникум, Казанский радиомеханический колледж и другие.

Основная цель выставки — дать абитуриентам и родителям возможность пообщаться сразу с несколькими представителями учебных заведений и узнать подробности о поступлении, днях открытых дверей, обучении и студенческой жизни.

Кроме того, на «Навигаторе поступления» будут работать три лекционных зала.

Эксперты по поступлению поделятся информацией об особенностях приемной кампании 2023 года, основных изменениях в ОГЭ и ЕГЭ, нюансах выбора поступления в университет или колледж. О том, какие перспективы ожидают будущих выпускников по разным направлениям, расскажут лекторы из Казанского (Приволжского) федерального университета, приемной комиссии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, деканата факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова.

В зоне тестов каждый школьник сможет проверить уровень подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, написать профориентационное тестирование и индивидуально разобрать результаты с экспертом.

Выставка будет работать 26 марта с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Спартаковская, д. 2. ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по адресу: https://clck.ru/33nTh7.

«Мы проводим „Навигатор поступления“ ежегодно уже на протяжении девяти лет. Традиционно мы сотрудничаем с лучшими высшими заведениями страны, но регулярно расширяем свою партнерскую сеть. Это нужно, чтобы школьники имели возможность охватить полный спектр направлений в современном образовании, а мы могли помочь им определиться с будущим местом обучения. Таким образом мы не просто выполняем образовательную функцию, но и берем на себя социальную роль. В этом году выставка впервые пройдет в Казани, мы ожидаем около 2 тыс. участников — будущих выпускников и их родителей», — отмечает председатель организационного комитета выставки «Навигатор поступления» Михаил Мягков.

«Навигатор поступления» — одна из крупнейших в СНГ образовательных выставок для абитуриентов и их родителей. Мероприятие помогает определиться с профессией, понять актуальные способы подготовки к экзаменам и узнать всё о поступлении в вузы.