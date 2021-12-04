Казанский зоопарк признан лучшим проектом отдыха и туризма на международном конкурсе

Казанский зоопарк «Река Замбези» стал одним из победителей международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект 2021 года. Об этом сообщается на сайте НОПРИЗ (Национального объединения изыскателей и проектировщиков).

Спроектированная ГУП «Татинвестгражданпроект» «Река Замбези» признана лучшим реализованным проектом отдыха и туризма. Всего в этой категории состязались 35 объектов со всего мира.

По информации сайта kzn.ru, Казань на конкурсе была представлена шестью проектами. В категории «Лучшая концепция нереализованного проекта» первое место занял проект малоэтажного ресурсосберегающего жилого комплекса «Ак каеннар», разработанный в КГАСУ. Речь идет о подноминации «Проекты, представленные студентами и аспирантами профильных вузов, молодыми архитекторами».

Кроме того, лучшим реализованным проектом в области инженерно-геодезических изысканий признано воздушное лазерное сканирование для автоматизации выявления карстовых процессов на примере участка проектирования трассы М12 Москва — Казань в Нижегородской области. Работы проводило ООО «Геопроектизыскания».

Всего на конкурс было представлено 996 проектов в 24 номинациях. При этом 53 заявки на участие поступили от зарубежных участников, а 574 — от студентов и аспирантов 60 российских и восьми зарубежных вузов, молодых архитекторов. Дипломы первой степени получили 134 проекта.

Конкурсную комиссию возглавлял президент НОПРИЗ — народный архитектор России, академик Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук Михаил Посохин.