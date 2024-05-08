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Казанский зоопарк показал видео с новыми птицами - пять пар огарей
В казанском зоопарке появились пять пар огарей. Это водоплавающие птицы семейства утиных, родственная пеганке. Пернатые отличаются оранжево-коричневым оперением, но при этом их голова имеет более светлую окраску, а крылья - белые с черными перьями.
Ранее эти птицы были на карантине и сейчас их запустили в озеро, находящееся в исторической части зооботсада. Сотрудники также заверили, что дорогу пернатые перенесли хорошо.
Интересно, что огари образуют пары на всю жизнь, и оба родителя принимают участие в воспитании потомства.
«При этом самец – настоящий защитник территории. Он взбирается на возвышенность и оттуда следит, чтобы никто из чужих не вторгся в дом без его позволения. А если кто нарушит границы, то взбучки не миновать. К слову, самка тоже не останется безучастной и всегда придёт на помощь малышам и любимому», - говорится в сообщении зоопарка.
фото: скриншот видео
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