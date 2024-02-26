«Ест до 140 кг пищи в день»: зоопарк Казани показал видео, как слон Филимон чистит зубы

Казанцам показали зубочистку слона Филимона. Видео с «утренних процедур» опубликовал местный зоопарк.

Сотрудники зооботсада отметили, что каждый день слоненок съедает до 140 кг пищи. В этом рационе есть и специальные деревянные колья. Такая пища помогает правильно прорезаться зубкам Филимона, объяснили в зоопарке.

Интересно, что за жизнь зубы у слонов меняются пять раз. Причем на каждой стороне челюсти у них прорезается лишь один единственный зуб, который потом медленно выталкивается вперёд новым большим зубом.

«Поэтому Филимону такая чистка необходима в стоматологических целях», - говорится в сообщении.

фото и видео: казанский зоопарк