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«Ест до 140 кг пищи в день»: зоопарк Казани показал видео, как слон Филимон чистит зубы
Казанцам показали зубочистку слона Филимона. Видео с «утренних процедур» опубликовал местный зоопарк.
Сотрудники зооботсада отметили, что каждый день слоненок съедает до 140 кг пищи. В этом рационе есть и специальные деревянные колья. Такая пища помогает правильно прорезаться зубкам Филимона, объяснили в зоопарке.
Интересно, что за жизнь зубы у слонов меняются пять раз. Причем на каждой стороне челюсти у них прорезается лишь один единственный зуб, который потом медленно выталкивается вперёд новым большим зубом.
«Поэтому Филимону такая чистка необходима в стоматологических целях», - говорится в сообщении.
фото и видео: казанский зоопарк
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