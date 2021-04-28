Казанский зоопарк переходит на летнее расписание работы

Казанский зооботсад с 30 апреля открывает для посетителей после зимней паузы историческую часть территории, а с 1 мая новая и старая части зоопарка начинают работать по летнему расписанию. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала специалист по взаимодействию со СМИ зооботсада Казани Елена Варфоломеева.

«В старой части нашей территории из-за холодной погоды пока не открываем только оранжерею и контактный зоопарк. С 1 мая переходим на летний режим работы: обе части зоопарка будут открыты с 8.30 до 19.00, касса будет работать до 18.00», — пояснила Варфоломеева.

До конца апреля новая часть казанского зоопарка «Река Замбези» и исторический ее отдел будут работать в зимнем режиме — с 8.30 до 18.00. Приобрести билеты в кассе можно будет до 17.00.

Администрация зоопарка подчеркивает, что реконструкция исторической части еще не проводилась, однако для осмотра остаются доступны ботаническая коллекция, белый медведь Якут, бурый медведь Фома, павлины, рыси и фазаны.

«На старой территории остались все те же животные, что и раньше. Только львов перевели в новую часть и старенькая тигрица умерла», — уточнила Елена Варфоломеева.

Вход посетителей в старую и новую части зоопарка, отметила она, осуществляется по отдельным билетам. Для исторической части стоимость взрослого билета составляет 200 рублей, для детей — 100 рублей. В новую — 300 и 150 рублей соответственно. Существуют также билеты по льготным ценам для отдельных категорий гостей.

После реконструкции старой части зоопарка, по словам собеседницы информационного агентства, будет введен единый билет на посещение исторической и новой его территорий. Для этого сейчас уже прорабатывается вопрос о строительстве подземного тоннеля, который их соединит.