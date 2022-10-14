Казанский зоопарк объявил сбор тыкв и рассказал, какие животные их едят

Казанский зооботсад проводит осеннюю акцию по сбору тыкв. Принять в ней участие и принести яркие плоды могут все желающие горожане.

Подаренные тыквы используют для украшения территории зооботсада, а также проведут мастер-класс для посетителей, в первую очередь – для детей, по изготовлению из них настоящих произведений искусства. Занятие запланировано на крайние выходные октября.

Но самое главное – тыквы станут лакомством для обитателей зоопарка. «Тыквы едят практически все, кроме хищных кошачьих. Сбор объявлен для проведения мастер-класса, но если будут излишки, то они пойдут на угощения питомцам, они будут очень рады», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе зооботсада.

Акция продлится до 27 октября, принести тыквы можно к кассе исторической территории зооботсада.