Казанский зооботсад запустил открытый сбор корма и вещей в поддержку собачьих приютов

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С 8 по 18 августа Казанский зооботсад проводит благотворительную акцию «Прояви заботу!». Открытый сбор корма, лежанок и амуниции для собачьих приютов развернут у входа на историческую часть зоопарка.

Как сообщили в телеграм-канале зооботсада, принимаются корм, игрушки и лежанки, поводки, металлические миски, перчатки и моющие средства, тазы, бумажные полотенца, швабра, ведра и ветошь. Оставить принесенные еду и вещи можно в специальном контейнере с 9 утра до 7 часов вечера.

«Все принесенные вами вещи мы передадим в приюты», — заверили в зооботсаду.