Казанский зооботсад предложил выбрать имя для самки дикобраза

фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В Казанском зооботсаду появился новый обитатель — двухлетняя самка дикобраза. Сейчас животное проходит 30-дневный карантин, а также ожидает новой клички, сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте».

Дикобраз был доставлен в Казань в конце марта из парка птиц в Калужской области.

«Самку еще не взвешивали. Она адаптируется. Она активна вечером и ночью, днем в основном спит. Любит, когда ей чешут за ушком», — уточнили в пресс-службе зооботсада.

Новый постоялец питается фруктами, горохом, семенами подсолнечника, орехами, вареным картофелем и другими овощами.

Выбрать кличку животного можно, поучаствовав в опросе во «ВКонтакте». Представители зооботсада предлагают пять вариантов имени: Зэна, Клеопатра, Шарлиз, Одри и Эш. Результаты голосования станут известны 30 апреля в прямом эфире.