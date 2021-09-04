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4 сентября 2021  01:12

Казанский зооботсад открыл набор детей в кружок натуралистов «Барсята»

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В Казанском зооботсаду открылся набор в кружок юных натуралистов «Барсята». Попасть в него могут ребята в возрасте от семи лет, сообщает пресс-служба зоопарка.

Занятия начнутся в октябре. За время обучения юннаты смогут узнать о разнообразии животного мира, ознакомятся с коллекцией зооботсада, а также примут участие в различных праздниках и экомероприятиях города.

Узнать подробнее о занятиях и оставить заявку можно по почте zoo_emo@mail.ru.

#казанский зооботсад #юннаты
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