Казанский зооботсад открыл набор детей в кружок натуралистов «Барсята»

В Казанском зооботсаду открылся набор в кружок юных натуралистов «Барсята». Попасть в него могут ребята в возрасте от семи лет, сообщает пресс-служба зоопарка.

Занятия начнутся в октябре. За время обучения юннаты смогут узнать о разнообразии животного мира, ознакомятся с коллекцией зооботсада, а также примут участие в различных праздниках и экомероприятиях города.

Узнать подробнее о занятиях и оставить заявку можно по почте zoo_emo@mail.ru.