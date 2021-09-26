Казанский «Зенит» завершил первый этап Кубка без поражений

На завершившемся в Уфе предварительном этапе Кубка России «Зенит-Казань» сегодня победил «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3:1, проведя половину матча вторым составом.

Таким образом, казанцы выиграли все восемь матчей на первом этапе турнира, выйдя в полуфинальный этап без потерь.

Матч с «Факелом» «Зенит» начал в cледующем составе: Андрей Сурмачевский, Бартош Беднож, Мика Кристенсон, Алексей Кононов, Максим Михайлов и либеро Михаил Каштанов.

В первой партии удачнее стартовали сибиряки — 8:5, 9:8. Лишь затем казанцы выровняли игру — 10:10. Еще один рывок «Факела» — 16:12. «Факел» уверенно лидировал, 19:13, пока на подачу не вышел Сурмачевский. Андрей ошеломил соперника мощным залпом из четырех подряд эйсов — 19:18. И уже равенство на табло, 20:20. Вошел в игру вместо Кононова олимпийский чемпион Александр Волков. Горячая концовка — 23:20, 24:23 после эйса Бедножа. Еще два эйса поляка, и партию взял «Зенит» — 24:26. Казанцы выиграли сет подачей, семь эйсов.

Во втором сете счет менялся очень быстро — 4:6, 8:6. Михайлов вывел «Зенит» вперед — 10:11. Эйс Бедножа — 11:14. Бедножа сменил Юрий Бережко. Фирменный удар Михайлова — 12:18. Эйс Кристенсона, атака Сурмачевского, партия — 17:25.

В третьей партии в игру вошли Михаил Лабинский, Дмитрий Щербинин, Кононов и Денис Земченок. А старт был за сибиряками — 5:0. Основа «Факела» переигрывала второй состав «Зенита» с Кристенсоном — 10:5, 16:10, 20:14. Блок, партия — 25:18.

Четвертый сет казанцы начали точно в таком же составе, видимо, тренерский штаб «Зенита», зная, что абсолютно ничем не рискует, решил дать вволю поиграть резервистам. 1:5 после эйса Земченка, 3:8. Хороший блок — 6:10. Казанцы уверенно вели — 10:17, но «Факел» был иного мнения — 14:17, 20:23. И все-таки «Зенит» дожал «Факел» — эйс Земченка, партия и матч, 20:25.

В первом туре чемпионата России 2 октября в Красноярске казанцы сыграют с «Енисеем».

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (24:26, 17:25, 25:18, 20:25).