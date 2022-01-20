Казанский «Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка ЕКВ

Победив в ответном матче одной восьмой финала Кубка ЕКВ голландский «Орион» со счетом 3:0, «Зенит-Казань» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с кемеровским «Кузбассом».

После уверенной домашней победы на родной площадке (3:0) в первой встрече особых сомнений в итоговом успехе «Зенита» не было. Разница в классе команд бросалась в глаза, так что вторая победа со счетом 3:0 была вполне ожидаемой. При этом необходимо с сожалением констатировать, что игру в интернете не показывал ни один телеканал.

В первой партии при всем боевом духе хозяев, потерпевших первое поражение в сезоне как раз в Казани, гости не дали усомниться в своем превосходстве. Счет партии оказался достаточно красноречив, 17:25.

Во втором сете гости постарались побыстрее успокоить хозяев, что им хорошо удалось — 8:12, 10:20. Таким образом, казанцы уверенно взяли и вторую партию, 12:25.

И третья партия прошла по таком же сценарию. Как ни старались голландцы, но на равных бороться с казанцами им не удавалось — 5:8, 11:17, 16:22. Итог — 17:25, «Зенит» вышел в четвертьфинал турнира.

Уже 23 января в рамках чемпионата российской Суперлиги казанцы примут на своей площадке красноярский «Енисей».

«Орион» (Дутинхем, Нидерланды) — «Зенит-Казань» (Казань, Россия) — 0:3 (17:25, 12:25, 17:25).