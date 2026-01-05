Казанский «Зенит» вырвал волевую победу у московского «Динамо»

В матче шестнадцатого тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо».

Игра прошла в напряженной борьбе – после первой партии команда Алексея Вербова уступала 0:1, но в итоге сумела переломить в ход встречи. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

«Динамо» взяло инициативу с первых розыгрышей, и хотя «Зенит» смог сравнять счет на отметке 21:21, две ошибки в атаке Михаила Лабинского и ошибка в приеме Дмитрия Волкова привели к победе москвичей в партии.

«Динамо» быстро повели 10:5, но «Зенит» проявил характер. Защита и блок казанцев стабилизировали игру. Дмитрий Волков, набравший в этом сете 11 очков, помог сравнять счет, а затем вырвать победу на тай-брейке.

Выход на площадку капитана «Зенита» Артема Вольвича стал переломным. Его мощные подачи (два эйса подряд) и игра в блоке позволили команде совершить решающий рывок (с 12:10 до 17:10) и уверенно довести партию до победы.

«Динамо» вернулось в игру, вновь взяв под контроль атаку. В концовке при счете 23:24 героем стал диагональный «Динамо» Денис Богдан, реализовав три ключевые атаки подряд и сравняв счет в матче.

Решающая партия осталась за «Зенитом». Начав с мощного блока Константина Абаева (3:0), казанцы не отпускали преимущество. «Динамо», пытаясь отыграться, допускало ошибки, что позволило «Зениту» довести матч до победы с разницей в 7 очков.

Следующий матч: «Зенит-Казань» сыграет 8 января в гостях с «Горьким» (начало в 17:30).

«Зенит-Казань» – «Динамо» Москва — 21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8.