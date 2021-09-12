Казанский «Зенит» выиграл групповой турнир Кубка России

«Зенит-Казань» уверенно выиграл групповой турнир предварительного этапа Кубка России в Оренбурге. Сегодня казанцы обыграли белорусский «Шахтер» со счетом 3:1.

После трех побед в трех матчах в последнем туре «Зенит» вполне мог играть вторым составом, но тренерский штаб казанцев выставил оптимальный на сегодняшний день состав. На площадку вышли Роман Порошин, Александр Волков, Бартош Беднож, Дмитрий Щербинин, Денис Земченок и либеро Михаил Каштанов.

В первой партии только на первых минутах «Шахтер» играл на равных, но очень скоро казанцы стремительно стали наращивать свое преимущество — 8:4, 15:10, 20:12. В итоге «Зенит» этот сет выиграл без особых хлопот, 25:15.

Во второй партии события развивались по похожему сценарию. Практически с самого начала казанцы стали отрываться в счете — 10:6, 16:10, 22:15. И тут фавориты никаких проблем не испытали. При счете 18:12 в игру вступила молодежь — Олег Терентьев и Денис Литвинов. Позднее в игру вошел и Михаил Лабинский. Сет остался за «Зенитом», 25:17.

Третья партия ожидаемо стала заключительной. «Шахтер» сопротивлялся как мог — 6:6. Но «Зенит» отвечал очередями, с 11:8 счет изменился на 16:8. Бывало, казанцы по два очка подряд набирали на блоке — 20:13. Примечательно, что точку в партии и матче эйсом поставил Лабинский, 25:18.

«Зенит-Казань» (Казань, Россия) — «Шахтер» (Солигорск, Беларусь) — 3:0 (25:15, 25:17, 25:18).