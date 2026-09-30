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На главную ТИ-Спорт 30 сентября 2026 10:25

Казанский «Зенит» сыграет с «Новой» на домашнем этапе Кубка легенд

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Казанский «Зенит» сыграет с «Новой» на домашнем этапе Кубка легенд
Фото: zenit-kazan.com

Сегодня в Казани стартует второй этап мужского волейбольного турнира Кубок легенд. Местный «Зенит» в первом матче примет «Нову».

Отметим, что в квартете с подопечными Алексея Вербова также «Динамо-ЛО» и новосибирский «Локомотив».

Подчеркнем, что всего турнир включает в себя два групповых этапа – они стартовали 20 сентября, а последний матч пройдет 3 октября. Затем четыре лучших клуба встретятся в «Финале четырех».

Казанский «Зенит» – серебряные призеры чемпионата стран 2025/2026.

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