Казанский «Зенит» стартует в «Финале шести» КР матчем с «Локомотивом»

Фото: Роман Кручинин / ВК "Зенит - Казань"

Сегодня в Москве стартует «Финал шести» Кубка России по волейболу среди мужчин. В группе «Б» свой первый матч на турнире сыграет казанский «Зенит».



В соперниках у подопечных Алексея Вербова новосибирский «Локомотив». Отметим, что в этом сезоне казанцы дважды проиграли подопечным Пламена Константинова в регулярном чемпионате Суперлиги.



Подчеркнем, что соперники встречались и в плей-офф Суперлиги, где сильнее оказались волейболисты из столицы Татарстана 3:2.



Добавим, что также в группе «Б» «Финала шести» Кубка России «Зенит» сыграет с «Динамо-ЛО».



В прошедшем сезоне казанский «Зенит» стал серебряным призером Суперлиги, уступив московскому «Динамо» в финальной серии.