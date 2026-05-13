news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 мая 2026 09:13

Казанский «Зенит» стартует в «Финале шести» КР матчем с «Локомотивом»

Читайте нас в
Телеграм
Казанский «Зенит» стартует в «Финале шести» КР матчем с «Локомотивом»
Фото: Роман Кручинин / ВК "Зенит - Казань"

Сегодня в Москве стартует «Финал шести» Кубка России по волейболу среди мужчин. В группе «Б» свой первый матч на турнире сыграет казанский «Зенит».

В соперниках у подопечных Алексея Вербова новосибирский «Локомотив». Отметим, что в этом сезоне казанцы дважды проиграли подопечным Пламена Константинова в регулярном чемпионате Суперлиги.

Подчеркнем, что соперники встречались и в плей-офф Суперлиги, где сильнее оказались волейболисты из столицы Татарстана 3:2.

Добавим, что также в группе «Б» «Финала шести» Кубка России «Зенит» сыграет с «Динамо-ЛО».

В прошедшем сезоне казанский «Зенит» стал серебряным призером Суперлиги, уступив московскому «Динамо» в финальной серии.

#вк зенит казань #алексей вербов #суперлига
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

12 мая 2026
Умер протоиерей Виталий – один из тех, кто возрождал Варваринский храм Казани

Умер протоиерей Виталий – один из тех, кто возрождал Варваринский храм Казани

12 мая 2026
Новости партнеров